Как сообщает Mail Sport, близкий друг звезды АПЛ, который представлял свою страну на молодежном уровне до 21 года, забил тревогу после того, как увидел его в окружении баллончиков с нелегальной закисью азота в его квартире.

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Службы экстренной помощи поспешили на помощь футболисту Премьер-лиги, у которого диагностировали зависимость от веселящего газа. Считается, что у неназванного игрока, срыв после посещения реабилитационного центра, где он попытался избавиться от своей привычки.

Клуб футболиста знает об инциденте. В течение определенного времени они оказывали ему всестороннюю поддержку и участвовали в принятии решения направить его в специализированный реабилитационный центр в начале этого сезона.

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