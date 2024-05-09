Звезда АПЛ серьезно подсел на веселящий газ – медики поставили неутешительный диагноз после рецидива
Неназванный игрок чемпионата Англии увлекся употреблением закиси азота.
Как сообщает Mail Sport, близкий друг звезды АПЛ, который представлял свою страну на молодежном уровне до 21 года, забил тревогу после того, как увидел его в окружении баллончиков с нелегальной закисью азота в его квартире.
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Службы экстренной помощи поспешили на помощь футболисту Премьер-лиги, у которого диагностировали зависимость от веселящего газа. Считается, что у неназванного игрока, срыв после посещения реабилитационного центра, где он попытался избавиться от своей привычки.
Клуб футболиста знает об инциденте. В течение определенного времени они оказывали ему всестороннюю поддержку и участвовали в принятии решения направить его в специализированный реабилитационный центр в начале этого сезона.
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