"Сильнее всего я хочу приехать в Уругвай и увидеть людей, которые счастливы из-за нашего достижения. Без разницы, буду ли я на поле, но я хочу выиграть Копа Америка любым доступным способом. Дело не в том, буду я на поле или нет, хорошо сыграю или нет, буду капитаном или нет.

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Уругваю сложнее выиграть Копа Америка, чем Реалу Лигу чемпионов. У меня уже есть одна победа на турнире. Я бы обменял Лигу чемпионов на Копа Америка", – цитирует полузащитника "сливочных" Relevo.

Феде Вальверде выигрывал самый престижный европейский турнир в составе Реала в сезоне 2021/22.

Напомним, что Копа Америка-2024 стартует 20 июня и состоится в США. Уругвай попал в одну группу с США, Панамой и Боливией.

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