"Ворожнеча з президентом закінчилась": чому Ярмоленко майже не грає за Вест Хем

Андрій Ярмоленко третій матч поспіль не потрапляє в основу свого нового клубу. Вест Хем продовжує програвати, але кінця краю поневірянням українця поки не видно.

Позитив, який не видно крізь проблеми самого гравця

На вихідних Ярмоленко зіграв проти Арсенала у лондонському дербі. Двічі йому не вистачило різкості, аби замкнути гострі простріли партнерів, але й вони могли б бути м'якшими та прицільнішими. Екс-капітан київського Динамо вразив унікальною серед його партнерів точністю пасів (100%, ніхто інший і до 90% не "добив"), але ця статистика доволі оманлива. Андрій лише 5 разів віддавав передачу, а його єдина гостра задумка завершилась офсайдом партнера. Два його навіси закінчувались програною боротьбою одноклубниками з Вест Хема. Після єдиної спроби дриблінгу заробив на собі фол.

З ударами знову дуже і дуже кепсько – нулі. Арсенал, звісно, серйозний суперник, але за приблизно 20 хвилин на полі можна було постаратись краще себе зарекомендувати. Хоча на фоні іншого екс-динамівця Лукаса Переса та мексиканського форварда Чічаріто, які виходили на підсилення ще раніше, наш футболіст відіграв відносно непогано.

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Попри сподівання фанатів "молотів" українець не видає своєї найкращої гри і не пробивається в основу команди. У грі з іншим лондонським клубом він спересердя буцнув стійку, не дотягнувшись до не дуже вдалого кросу з лівого флангу. Це дуже нагадало період кризи в Борусії Дортмунд, коли в декількох матчах лідер збірної України хибив зі зручних позицій і надто піддавався емоціям – принаймні в Німеччині таку поведінку не дуже добре сприймали. У другій половині німецького сезону Ярмоленко програвав конкуренцію усім, зокрема, навіть зовсім юному Санчо. Гаразд, так ситуацію бачив тимчасовий тренер Борусії, який міг і помилятись.

Але на виході маємо, що за 2018-й рік український вінгер фактично не провів жодного матчу у топ-лігах на плюс. Так, йому серйозно завадила травма, проте на відновлення пішло лише 3 місяці, а що решта часу? Беремо до уваги лише офіційні зустрічі: 1 гольовий пас і жодного забитого м'яча. Провальний січень, програш конкуренції у травні, нова травма і відверто посередній (як для гравця такого масштабу, якого не можуть влаштовувати лише виходи на заміну) серпень після того, як пропустив значну частину передсезонної підготовки Вест Хема. Коротких спалахів у товариських матчах за клуб і збірну – надто мало, аби переконати Мануеля Пеллегріні, коли його команда набирає 0 очок на старті АПЛ, а попереду не легший календар.

Конкуренти не віддають свого місця

Вест Хем не продав нікого з гравців групи атаки (говоримо про потенційних вінгерів), натомість добряче закупився. Феліпе Андерсон, Лукас Перес і сам Ярмоленко долучились до Роберта Снодграса і Майкла Антоніо. А є ще ж травмований Мануель Лансіні, який може зіграти на обох флангах атаки. З центрфорвардами також номінально проблем немає. Арнаутовіч, Чічаріто, той же Перес можуть закрити цю позицію, не забуваймо і про Енді Керрола, який також відновлюється. Ось і виходить, що навіть незважаючи на солідну суму трансферу, ніхто Ярмоленку гарантій не даватиме. Це Прем'єр-ліга Англії з її мільярдними оборотами, тож тут не надто трясуться над сумами у 20-30 мільйонів. Не вийшло у цього гравця, нічого – за рік купимо нового.

Візьмемо за приклад останній матч Вест Хема. Снодграс, Антоніо та Андерсон по 2 рази пробивали у ворота Арсенала. Феліпе взагалі став лідером команди за такими показниками, які кількість пасів (47) і ключових передач (3), а також контактів з м'ячем (72). Адаптація новачка? Для дійсно топових гравців це далеко не таке важливе слово, як ми звикли думати. Старожили Снодграс та Антоніо віддали ще по 2 ключові паси, а останній став лідером за кількістю виграних єдиноборство у повітрі. Навіть фанати "молотів", які безжально знищували шотландця та англійця за попередні матчі, змінили свою думку щодо їхньої гри.

Велике повернення

Він провів другу половину минулого сезону в оренді за Астон Віллу. Причина – нещадна критика від президента Девіда Саллівана за погану форму. Співвласник лондонського клубу навіть зізнався, що двоє його синів благали не підписувати Роберта Снодграсса, як і Жозе Фонте, якого вже нема в клубі. Шотландський вінгер сухо відповів у соцмережах: "Дякую, пане президенте". Снодді добре себе проявив у Бірмінгемі, а Пеллегріні вирішив дати йому шанс у літніх спарингах. 30-річний півзахисник не розчарував чилійського тренера у той момент, коли Ярмоленко якраз травмувався. Ворожнечі між гравцем і босом клубу також покладено край, інформує портал Claretandhugh.

"Ми уклали мир. Роберт скинув 6 кілограм відтоді, як востаннє був тут. Зараз це зовсім інший гравець. Я попросив у нього вибачення за те, що сказав публічно. Це було не дуже доречно. Я просто хотів мотивувати його, аби він переконав мене у протилежному. Снодграс зізнався, що розумів: він підвів і не був справедливим щодо клубу. Йому не вистачало кондицій, а також заважали думки про сім'ю, яка не переїхала до нього у Лондон. Зараз це зовсім інший гравець під керівництвом нового тренера".

Найдорожчий трансфер затьмарює Ярмоленка

Вест Хем за жодного футболіста не платив стільки – 38 млн євро. Феліпе Андерсон прийшов навіть пізніше за Ярмоленка, але втягнувся швидше. Пеллегріні не уявляє собі основу без бразильця. Коли свіженький Андрій намагається хоча б не дуже відстати від 25-річного екс-лаціалі в його шаленому ривку від власного штрафного наприкінці матчу, контраст величезний. Феліпе віддав свій перший гольовий пас проти Арсенала, зігравши на позиції десятки. Він повністю вів гру своєї команди так, ніби перебуває у ній вже не один рік. Андерсон несподівано став лідером також у чорновій роботі: за намотаними кілометрами (11,67 км) та перехопленнями і відборами (8). А його 17 ривків та 3 створені гольові моменти дають фанатам Вест Хема надію на майбутнє навіть у момент повного провалу результату.

Перспектива

В останньому матчі травму гомілкостопа отримав Майкл Антоніо, який зіграв зліва. Через пошкодження було замінено Арнаутовіча. В Ярмоленка може з'явитись шанс якщо не на основу, то хоча б на місце першого резервіста і вихід на 30-35 хвилин. Трохи тривожно за збірну України, яка на початку вересня стартує в Лізі націй проти Чехії і Словаччини, а її лідер не відчуває повного ігрового ритму великих матчів, як і інший зірковий вінгер Євген Коноплянка. Та цілком можливо, що Пеллегріні поставить на українця з перших хвилин уже в завтрашньому матчі Кубка англійської ліги. Матч Вімблдон – Вест Хем стартує 28 серпня о 21:45 за київським часом. Свій шанс треба реалізовувати на повну. Після Арсенала Пеллегріні ще раз підтвердив свою віру в те, що Ярмоленко стане для "молотів" дуже добрим гравцем у майбутньому. Нехай так і буде, ми тільки за.

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