Роналду все ще без голів, скандальна нічия Ман Сіті, провал Вест Хема Ярмоленка – топ-10 підсумків європейського вікенду

"Футбол 24" резюмує головні події в європейському футболі цього вікенду.

1. Роналду поки не став бомбардиром Ювентуса

Чинний чемпіон Італії здобув другу поспіль перемогу. Після важких трьох очків у матчі з К'єво цього разу підопічні Аллегрі вдома доволі впевнено здолали Лаціо. Кріштіану Роналду вдруге поспіль не зміг відзначитись голом – за португальця результат знову зробили партнери.

Роналду наполегливо працює, старається, бере ініціативу на себе, але поки це не втілилось у забиті м'ячі. Ймовірно, прогноз легенди Ювентуса щодо результативності Кріштіану має всі шанси справдитись, а поки що помітно, що Роналду ще потрібен час для адаптації у новому для себе чемпіонаті.

2. Наполі знову демонструє характер

Команду Карло Анчелотті можна назвати найбільш вольовою командою Європи просто зараз. Вдруге поспіль неаполітанці здобули вольову перемогу над непростим опонентом – після тріумфу в Римі над Лаціо "адзуррі" на Сан-Паоло здолали Мілан, поступаючись по ходу поєдинка у два голи.

Наполі – Мілан – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Можливо, з приходом Анчелотті Наполі дещо втратить у своїй видовищності, проте практично напевне додасть у характері, що помітно з перших турів нового чемпіонату. Якщо так піде і надалі, то Ювентусу навіть попри підписання Роналду буде не так вже й просто здобути черговий чемпіонський титул.

3. Манчестер Сіті втратив очки вже у третьому турі – не обійшлося без скандалу

Підопічні Хосепа Гвардіоли оступились вже у 3 турі АПЛ, не зумівши здолали Вулверхемптон. "Містяни" пропустили дещо нелогічний і точно скандальний гол – захисник Вулверхемптона відправив м'яч у ворота рукою. Попри це Гвардіола не особливо акцентував на цьому увагу, відзначивши, що арбітр – теж людина.

Таким чином команда Олександра Зінченка, який попри всі чутки про трансфер все ще залишається у Манчестері, випала з когорти лідерів чемпіонату. Після 3 турів максимум очок здобули Челсі, Ліверпуль та... Уотфорд. До них може приєднатись Тоттенхем у випадку перемоги над Манчестер Юнайтед.

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4. Баварія впевнено розпочала захист чемпіонського титулу

Німецький рекордмайстер стартував у новому сезоні Бундесліги перемогою над призером минулого чемпіонату Хоффенхаймом. Мюнхенці навіть після доволі несподіваного пропущеного голу зібрались та без особливих проблем дотиснули суперника – відзначились Лєвандовскі та Роббен.

Баварія з першого туру продемонструвала, що тим, хто спробує замахнутись на титул чемпіона Німеччини, буде вкрай складно.

5. Борусія Д показує Зорі рецепт успіху проти РБ Лейпциг

Суперник Зорі у Лізі Європи РБ Лейпциг розпочав Бундеслігу 2018/19 у Дортмунді. Пропустивши вже на першій хвилині, команда Люсьєна Фавра відвантажила супернику одразу 4 голи, два з яких стали особливими – ювілейним для Марко Ройса та просто красивим у виконанні Вітселя.

Борусія Д – РБ Лейпциг – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Вже у найближчий четвер Лейпциг прийматиме Зорю в матчі-відповіді Ліги Європи. Якщо цією перемогою Борусія і розізлила команду Ральфа Рангніка, то в той же час колишній клуб Ярмоленка вказав на слабкі місця опонента українського клубу. Залишилось лише зуміти ними скористатись.

6. Монако ризикує випасти з чемпіонської гонки вже на старті сезону

Команда Леонарду Жардіма провалила старт сезону. В 3 турах монегаски набрали лише 4 очки та вже відстають від ПСЖ на 5 пунктів. В матчах з далеко не найсильнішими суперниками (Бордо та Лілль) Монако набрав лише 1 очко, серйозно погіршивши свої шанси у боротьбі за титул.

Ймовірно, враховуючи теперішні французькі реалії, інтриги у чемпіонаті і так практично не було, проте Монако своїми ж руками робить усе для того, що вона зникла остаточно, по суті і не з'явившись.

7. Вест Хем Ярмоленка провалив початок сезону

Андрій Ярмоленко та його Вест Хем стали єдиною командою, яка програла всі 3 стартові матчі АПЛ – великий удар по амбіціях команди, яка стала однією з лідерів за трансферними витратами в минуле міжсезоння.

Звісно, поразки від Арсенала та Ліверпуля ще можна зрозуміти та виправдати, але провал у матчі з Борнмутом – це зовсім не те, що очікувало керівництво клубу перед початком сезону.

Що стосується Ярмоленка, то українець в матчі з Арсеналом знову з'явився на полі на заміну, коли команда вже поступалась у рахунку. Можливо, враховуючи невдалі результати, для Пеллегріні настав час щось змінити?

8. Різні перемоги Реала та Барселони

Гранди Прімери у 2 турі здобули перемоги, які видались кардинально різними. Барселона на виїзді мінімально здолала Вальядолід, а Реал без особливих проблем розгромив Жирону, хоча й поступався у рахунку.

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А от команда Вальверде добряче попотіла з Вальядолідом, не в останню чергу через жахливий стан газону. Барселона була близькою до втрати очок, проте обійшлося. Головні претенденти на золото Прімери після 2 турів йдуть без втрат.

9. Серія А відроджує колишню славу?

2 тур чемпіонату Італії змусив вболівальників зі стажем пустити скупу сльозу. Центральні матчі вікенду Наполі – Мілан та Ювентус – Лаціо однозначно виправдали очікування вболівальників, а ще була неймовірна перемога Фіорентини над К'єво з рахунком 6:1, чергова невдача претендента на Лігу чемпіонів Інтера та дебют Даріо Срни за Кальярі.

Програму 2 туру сьогодні завершить поєдинок між міцною Аталантою та як завжди амбітною Ромою. Враховуючи шикарний старт італійського сезону, вболівальники можуть сподіватись на повернення найкращих часів Кальчо.

10. Уотфорд після трьох турів у зоні Ліги чемпіонів – нова казка АПЛ?

Після трьох турів АПЛ 2018/19 Уотфорд набрав максимум очок та посідає 3 позицію, яка дає право на Лігу чемпіонів. Звісно, слід враховувати і календар, адже "шершні" здолали далеко не найсильніші Брайтон, Крістал Пелас та Бернлі, але наразі команда Хав'єра Грасії випереджає навіть чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті, який вже зазнав першої втрати.

Відхід одного з лідерів Рішарлісона поки не вплинув не атакувальну міць Уотфорда, який забиває не менше двох голів за матч. Просто зараз фанати команди мають повне право відчувати себе наче в казці, навіть попри підсмукове місце у чемпіонаті.

Юрій Яковлєв, Футбол 24

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