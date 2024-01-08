Украинский форвард Адеринсола Эсеола продолжит карьеру в ЮКСА, сообщает пресс-служба "христиан".

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32-летний бомбардир подписал с новичком Второй лиги контракт сроком на 1,5 года. За клуб из Киевщины Адеринсола будет выступать под 11-м номером.

Напомним, Эсеола – воспитанник киевского ЦСКА. Успел поиграть за Динамо, Арсенал, Десну, Александрию, кропивницкую Зирку, Ворсклу и Львов. За рубежом выступал в 4-х командах чемпионата Индии, казахских Кайрате и Акжайыке и болгарском Хебире. Весеннюю часть прошлого сезона Адеринсола провел во Львове, который после завершения соревнований прекратил существование. С августа играл за любительский Штурм из Иванкова (12 матчей в трех турнирах – чемпионат и Кубок Украины среди любителей плюс Открытый чемпионат Киевской области, голами не отличался).

Ранее в лагерь ЮКСА перешел еще один сверхопытный игрок – экс-защитник Динамо и сборной Украины Евгений Селин.

К слову, на зимнюю паузу подопечные Николая Цымбала ушли на второй строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 40 очков.

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