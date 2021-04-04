Поединок в Полтаве начался с обмена курьезами. На 1-й минуте Ризнык едва не привез гол в свои ворота под прессингом "горняков", а защитник Шахтера Додо в ответ едва не забил "свояка" от партнера по команде, выбивая прострел Луизао.

А на 10-й минуте донетчане организовали настоящий штурм владений Ворсклы с пятью ударами в течение одной массированной атаки: Соломон попал в штангу выстрелом из полукруга штрафной, далее три (!) удара подряд заблокировали защитники, а финальный выпад не удался Майкону – мяч просвистел над перекладиной.

После этого команды взяли паузу минут на 15. В этот игровой отрезок стало очевидным главное распределение ролей на поле – Ворскла не слишком рвалась атаковать, оберегая свои ворота, а Шахтер никак не мог подобрать ключи к редутам полтавчан на тяжелом газоне.

Новую вспышку активности на поле начал Марлос ударом с угла штрафной зоны (в руки Ризныку). Тут же Майкон опасно пробил со штрафного, но мяч прошел рядом со штангой. Ворскла ответила быстрой контратакой, в которой Луизао навесил на дальнюю штангу, но Тилль не смог акцентировано пробить головой, а Якубу не переиграл Трубина в ближнем бою.

На 32-й минуте близким к изменению счета был Алан Патрик, но мяч после его удара со стандарта облизнул штангу. И все же без гола Шахтер в раздевалку не ушел. На 41-й тот же Патрик бросил в свободную зону на Жуниора Мораеса, который убежал от Яворского и мастерски пробил мимо Ризныка – 0:1!

Три минуты спустя удвоить преимущество "горняков" обязан был Соломон. Однако, израильтянин в затяжной атаке донетчан не смог переиграть кипера с нескольких метров. За полтавчан перед перерывом едва не забил Кулач, но не смог положить корпус, и мяч после удара нападающего полетел над воротами.

Две вынужденные замены (Пердута вылетел после столкновения с Соломоном, а Тилль столкнулся с Яворским в центре поля и покинул стадион в карете "скорой") принудили Юрия Максимова к тактической перестройке перед вторым таймом. В частности, Якубу перешел на правый фланг обороны, Скляр переместился в среднюю линию, а левым латералем стал Альюн.

Выход последнего привел к смене вектора построения атак Ворсклы. Теперь основным плеймейкером у полтавчан стал именно долговязый француз. Такой подход позволил хозяевам выровнять игру. В течение определенного времени они даже играли первым номером.

Особых дивидендов, однако, эти метаморфозы Ворскле не принесли. Полтавчане несколько раз обозначили желание атаковать флангами, но запомнились лишь полумоментами. В частности, Кулач не сумел выкрутить в дальний угол после скидки Степанюка, а на 60-й минуте последний замешкался с решающим выстрелом, позволил Кривцову отобрать мяч и...

...таким образом, начал вторую голевую атаку Шахтера, на финальном этапе которой Алан Патрик снова отдал в разрез на Мораеса, а бразилоукраинец избежал офсайда и второй раз разобрался с Ризныком – 0:2.

Все же вопросы относительно победителя дуэли на 66-й минуте должен был снимать Соломон. Молодой вингер накрутил защитника, но не смог пробить вратаря полтавчан с угла вратарской! Ворскла попыталась перехватить инициативу, но на одном желании "выехать" против Шахтера трудно.

Настоящий момент хозяева создали аж на 80-й минуте. Это Челядин бросил аут за спину Додо и вывел на свидание с Трубиным Степанюка, но кипер Шахтера парировал выстрел форварда полтавчан с острого угла. А на 86-й недавний дебютант сборной Украины намертво взял удар Чеснакова со штрафного.

Вот и все. Эта победа позволила Шахтеру, как минимум, не отстать от Динамо в чемпионской гонке. В свою очередь Ворскла ухудшила собственное положение в борьбе за бронзу, ведь Заря и Десна в отчетном туре одержали победы.