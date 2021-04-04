Двобій у Полтаві розпочався з обміну курйозами. На 1-й хвилині Різник ледь не привіз гол у власні ворота під пресингом "гірників", а оборонець Шахтаря Додо у відповідь ледь не забив "свояка" від партнера по команді, вибиваючи простріл Луїзао.

А на 10-й хвилині донеччани організували справжній штурм володінь Ворскли з п'ятьма ударами впродовж однієї масованої атаки: Соломон влучив у стійку пострілом із півкола штрафного майданчика, далі три (!) удари поспіль заблокували оборонці, а фінальний випад не вдався Майкону – м'яч просвистів над перекладиною.

За цим команди взяли паузу хвилин на 15. У цей ігровий відрізок став очевидним головний розподіл ролей на полі – Ворскла не надто рвалася атакувати, оберігаючи свої ворота, а Шахтар ніяк не міг підібрати ключі до редутів полтавців на важкому газоні.

Новий спалах активності на полі розпочав Марлос ударом із кута карної зони (в руки Різнику). Тут же Майкон небезпечно пробив зі штрафного, але м'яч пройшов поруч зі стійкою. Ворскла відповіла швидкою контратакою, у якій Луїзао навісив на дальню штангу, але Тілль не зміг акцентовано пробити головою, а Якубу не переграв Трубіна в ближньому бою.

На 32-й хвилині близьким до зміни рахунку був Алан Патрік, але м'яч після його удару зі стандарту облизнув стійку. Та все ж без гола Шахтар у роздягальню не пішов. На 41-й той же Патрік кинув у вільну зону на Жуніора Мораєса, який втік від Яворського і майстерно пробив повз Різника – 0:1!

За три хвилини подвоїти перевагу "гірників" зобов'язаний був Соломон. Проте, ізраїльтянин у затяжній атаці донеччан не зміг переграти кіпера з кількох метрів. За полтавців перед перервою ледь не забив Кулач, але не зміг покласти корпус і м'яч після удару нападника полетів над воротами.

Дві вимушені заміни (Пердута вилетів після зіткнення із Соломоном, а Тілль зіткнувся з Яворським у центрі поля і покинув стадіон у кареті "швидкої") змусили Юрія Максимова до тактичної перебудови перед другим таймом. Зокрема, Якубу перейшов на правий фланг оборони, Скляр перемістився у середню лінію, а лівим латералем став Альюн.

Вихід останнього спричинився до зміни вектора побудови атак Ворскли. Тепер основним плеймейкером у полтавців став саме довготелесий француз. Такий підхід дозволив господарям вирівняти гру. Упродовж певного часу вони навіть грали першим номером.

Особливих дивідендів, однак, ці метаморфози Ворсклі не принесли. Полтавці кілька разів окреслили бажання атакувати флангами, та запам'яталися лише напівмоментами. Зокрема, Кулач не зумів викрутити в дальній кут після скидки Степанюка, а на 60-й хвилині останній забарився із вирішальним пострілом, дозволив Кривцову відібрати м'яч і...

...таким чином, розпочав другу гольову атаку Шахтаря, на фінальному етапі якої Алан Патрік знову віддав у розріз на Мораєса, а бразилоукраїнець уник офсайду та вдруге розібрався із Різником – 0:2.

Усі ж запитання щодо переможця дуелі на 66-й хвилині повинен був знімати Соломон. Молодий вінгер накрутив оборонця, але не зміг пробити воротаря полтавців з кута воротарського! Ворскла спробувала перехопити ініціативу, та на одному бажанні "виїхати" проти Шахтаря важко.

Справжній момент господарі створили аж на 80-й хвилині. Це Челядін кинув аут за спину Додо й вивів на побачення з Трубіним Степанюка, але кіпер Шахтаря парирував постріл форварда полтавців із гострого кута. А на 86-й недавній дебютант збірної України намертво взяв удар Чеснакова зі штрафного.

От і все. Ця перемога дозволила Шахтарю, як мінімум, не відстати від Динамо в чемпіонських перегонах. Натомість Ворскла погіршила власне становище в боротьбі за бронзу, адже Зоря і Десна в звітному турі здобули перемоги.