Юбилейный дубль Мораес в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 0:2
19:52 - Читати українською
Ворскла принимала Шахтер в 20 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Шахтер.
Жуниор Мораес 42’
Жуниор Мораес 62’
42’ Жуниор Мораес
62’ Жуниор Мораес
Шахтер на правах фаворита встречи активно начал игру, но мяч обходил ворота хозяев, пока за дело не взялся Мораес.
Нападающий "горняков" открыл счет в конце первого тайма, а после перерыва удвоил преимущество. Стоит отметить, что это был 99-й и 100-й гол Жуниора в рамках чемпионата Украины.
После 20-ти туров УПЛ Шахтер остается на второй строчке, отставая от Динамо на 4 очка (у киевлян игра в запасе), Ворскла – 5-я.
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