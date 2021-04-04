Шахтер на правах фаворита встречи активно начал игру, но мяч обходил ворота хозяев, пока за дело не взялся Мораес.

Нападающий "горняков" открыл счет в конце первого тайма, а после перерыва удвоил преимущество. Стоит отметить, что это был 99-й и 100-й гол Жуниора в рамках чемпионата Украины.

После 20-ти туров УПЛ Шахтер остается на второй строчке, отставая от Динамо на 4 очка (у киевлян игра в запасе), Ворскла – 5-я.