В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла принимает донецкий Шахтер. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Ворскла – Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ

В основу донетчан после вынужденной паузы вернулся хавбек Тарас Степаненко. Травма лидера "горняков", несмотря на опасения, оказалась не слишком серьезной. Также в центре обороны сыграет дуэт Кривцов-Бондарь, а слева выйдет Сиприано.

Стартовые составы команд:

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу – Луизао, Пуцлин, Тилль, Кане – Степанюк, Кулач

Запасные: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядин, Скляр, Ребенок, Щербак

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Степаненко – Майкон, Патрик – Марлос, Соломон – Мораес

Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Болбат, Судаков, Мудрык, Фернандо, Вьюннык

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