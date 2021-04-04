В конце первого тайма встречи 20-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером состоялось жесткое столкновение между игроками полтавского клуба.

Ворскла – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ с возвращением лидера "горняков"

В игровом эпизоде Сергей Яворский на скорости локтем врезался в лицо Оливье Тилля, после чего полузащитник завалился на газон. К потерпевшему сразу выбежали медики, Оливье покинул поле на носилках и был госпитализирован.

Напомним, Ворскла подписала Тилля зимой, хавбек также выступает за сборную Люксембурга.

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