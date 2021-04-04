Ворскла – Шахтер: легионер полтавчан был срочно госпитализирован после жуткого столкновения с партнером
18:17 - Читати українською
Неприятный инцидент произошел с полузащитником Ворсклы Оливье Тиллем.
Жуниор Мораес 42’
Жуниор Мораес 62’
42’ Жуниор Мораес
62’ Жуниор Мораес
В конце первого тайма встречи 20-го тура УПЛ между Ворсклой и Шахтером состоялось жесткое столкновение между игроками полтавского клуба.
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В игровом эпизоде Сергей Яворский на скорости локтем врезался в лицо Оливье Тилля, после чего полузащитник завалился на газон. К потерпевшему сразу выбежали медики, Оливье покинул поле на носилках и был госпитализирован.
Напомним, Ворскла подписала Тилля зимой, хавбек также выступает за сборную Люксембурга.
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