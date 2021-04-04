Встреча непобедимой на выезде команды Луческу (8 побед и одна ничья в УПЛ) против 3 лучшей команды, если брать только домашние встречи. Интрига, сюжет! Луческу не выиграл у Шарана лишь 1 матч в Кубке, остальные – это 6 побед, 0 поражений. Однако на поле "желто-черных" было всегда трудно (2 минимальных триумфа и ничья). Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевляне планировали продолжить лучшую актуальную серию Премьер-лиги (4 победы подряд). Хозяева же чередовали домашние триумфы (уступили только Заре и Ворскле) с поражениями на выезде.

Александрия – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Много борьбы, свистков судьи Кривушкина на старте встречи. Оно и не удивительно, ведь по интенсивности единоборств Александрия демонстрирует даже лучшие показатели, чем Динамо. Первый фантастический шанс на 8 минуте каким-то чудом упускают киевляне. После нацеленного прострела Де Пены с левого фланга Беседин пропустил, а Караваев с нескольких метров дал в перекладину. Буяльский тут же добивал головой, однако попал в Бондаренко – арендованный у Шахтера центральный защитник в шпагате прикрыл пустые ворота. Буяльский блестяще отборолся в центре поля. А вот Де Пена упустил момент разыграть контру 2 в 1. Подвели невысокая скорость и эгоизм, ведь Караваев открывался в расстрельной позиции.

Наказание прилетело на 14 минуте. Ковалец в штрафной роскошно принял заброс Бабогло – одним касанием и обработал, и сбросил Ситало. Александрия удары менее чем с 10 метров транжирит редко. Шахтер, победивший сегодня же на поле Ворсклы, в режиме LIVE сокращает отставание от команды Луческу до 4 баллов. Караваев таки забил на 17-й. Правда, из офсайда. Забарный хорошо покатил в разрез, а герой последних матчей сборной Украины (2 ассиста) на несколько секунд опередил события. Хозяева закрылись. Сидорчук и Де Пена вынуждены стрелять издалека, не слишком остро.

Ковалец, который восстановился в последние часы перед матчем, снова жалуется на травму. Расстроены фанатки Александрии. Впрочем, Кирилл на зубах возвращается в игру. Красиво комбинируют Шапаренко, Беседин и Буяльский. Де Пену в момент удара грубо срезали. Александрия держит марку своего жесткого футбола в стиле британской старой школы. Шапаренко несколько раз опасно обрезался, защитники Динамо не дремлют и страхуют. Ковалец еще один суперпас выдает. Бущан и Забарный наварили обрезку, лидер Александрии в окружении 3 соперников сбросил под удар, Мирошниченко промазал.

Пенальти? Очень похоже на то. Кендзера выполнил прострел, Мирошниченко выставил руку из-за спины. Монзуль сегодня на VAR, очень долго проверяла эпизод, после чего еще и Кривушкин побежал смотреть повторы. Бессмысленный 11-метровый привез защитник Александрии, простенький же был момент. Шапаренко очень уверенно исполнил пенальти на 35 минуте – Панькив угадал, но не успел дотянуться. Забарный сегодня нравится в атаке. Де Пена подал штрафной, Илья перевисел Ситало, а Панькив эффектно вытащил.

Теперь уже Александрия видит игру рукой и просит пенальти. Забарный не без проблем обрабатывал мяч, но играл в пределах правил. Динамовцам нужно искать побольше стремительных атак с более быстрым движением мяча, ведь в медленной позиционной игре бойцы/борцы Шаран перекрывают почти все. 65% владения, вдвое больше ударов и моментов, но лишь ничья для киевлян по итогам первого тайма.

На старте второго тайма удаление Шарана за постоянные споры с арбитрами, две желтые для защитников Динамо Попова и Кендзеры. После перерыва Де Пена пробивает головой и со стандарта. Постоянно что-то не то с прицелом Карлоса. А вот в подыграше уругваец выглядит получше. Бросил на ход Миколенко, тот прострелил на Караваева. Александр забивает второй тур подряд. Однако Монзуль обращает внимание на то, что Буяльский находился в положении вне игры. Виталий не трогал мяч, но стоял рядом. Кривушкин отменил взятие ворот. Противоречивое решение, однако повод был – вчера Манчестер Сити не засчитали похожий гол Фернандиньо из-за того, что Агуэро стоял перед вратарем.

За 17 минут до конца основного времени Жерсон активно вышел на замену, Де Пена ушел с поля. Желтая за силовую борьбу корпусом без грубости, в центре поля. Затем парочка ударов. Шаран поменял форварда. Вместо автора гола вышел молодежный чемпион мира 2019 Устименко. Шапаренко пробивал из-за пределов штрафной – Панькив потянул. Миколенко остро врывался во вратарскую после паса Буяльского – некому лишь было замкнуть прострел Виталия. Шапаренко не исполнил перспективный штрафной. Удар значительно выше. И тут же замена Николая, на 83 минуте вышел Шепелев.

Сколько же пауз в игре. То замены очень долго тянутся, то судьи по 5 минут решают за кадром и возле мониторов с повторами. Гармаш заменил Беседина и помешал Жерсону расстрелять Панькива. Родригес так разозлился, что готов был отправить Дениса обратно на скамейку запасных. Лидер сборной Люксембурга укротил эмоции и решил другой момент самостоятельно. На 90 минуте Жерсон блестяще протянул мяч по флангу, обыгрался с Буяльским и прошил голкипера ударом в ближний угол. После 5 подряд победы в УПЛ Динамо на характере и благодаря крутой замене Луческу сохраняет 7-очковое преимущество над Шахтером. Александрия на те же 7 баллов отстает от еврокубковой зоны.