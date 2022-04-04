Нападающий киевлян Жерсон Родригес, на правах аренды выступающий за Эюрспор, зажег во втором по силе турецком дивизионе.

Турция, 1 лига, 30-й тур

Анкарагюджю – Эюспор – 2:3

Голы: Османоглу, 27, Квабена, 41 – Родригес, 15, Чаглаян, 21, 48

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Люксембургский легионер Эюспора Жерсон Родригес результативно дебютировал за свою новую команду. В поединке против лидера турецкой Первой лиги динамовец вышел в старте и открыл счет уже на 15-й минуте – нападающий получил пас из глубины и, пробежав почти полполя в окружении двух защитников, вышел один на один с голкипером и открыл счет своим голам.

Уже через шесть минут он отметился результативной передачей – протянув сферу левым флангом он выложил передачу-конфетку на Чаглаяна. В середине второго тайма Родригес получил "горчичник".

Еще один представитель УПЛ – полузащитник полтавской Ворсклы Оливье Тилль – провел на поле 60 минут и также успел отличиться ассистом сразу после перерыва. Как следствие, Эюрспор победил своего соперника со счетом 3:2 и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

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