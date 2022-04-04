Еще один наш соотечественник – Андрей Мостовой – нашел себе новый клуб на время войны.

Защитник Кривбасса Андрей Мостовой продолжит карьеру в грузинском Шевардени 1906, сообщает официальный сайт криворожцев.

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О сроках и условиях контракта 34-летнего украинца с представителем второго по силе дивизиона не сообщается.

"Долго не мог найти себе клуб, чтобы иметь возможность играть и помогать Украине. Благодаря товарищу получил приглашение из местного клуба Шевардени. Уже неделю нахожусь здесь, подписал контракт. Жена, дети вместе со мной. Буду играть в футбол, и часть зарплаты перечислять на нужды ВСУ. После нашей победы все футболисты Кривбасса снова соберутся вместе", – цитирует Мостового клубная пресс-служба.

Интересно, что в Шевардени 1906 уже выступают семь украинцев: защитники Бадри Акубардия, Александр Вечтомов, Дмитрий Зозуля и Андрей Слинкин, полузащитники Евгений Лозовой и Станислав Сорокин и нападающий Игорь Кириенко.

Напомним, Мостовой перешел в Кривбасс в июле 2021 года и успел сыграть за криворожцев в 12 матчах (результативными действиями не отмечался). До этого он 5 лет защищал цвета черниговской Десны.

К слову, недавно Андрей опубликовал шокирующие кадры из своего дома, в котором "гостили" рашистские убийцы.

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