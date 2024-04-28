Ванат потроил СК Днепр-1 после поражения от Динамо: "Надеюсь, матч с Шахтером пройдет в Днепре"
Нападающий киевлян Владислав Ванат поделился эмоциями от победы над СК Днепр-1 (2:1) в матче 26-го тура УПЛ.
– Ваши эмоции после игры? Такого еще не было от вас в этом сезоне.
– Такого не было. Выиграли очень важную игру. В перерыве Ярмоленко сказал такой спич, что мы не могли не выиграть.
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– Команда началась после перерыва.
– Да, было сразу видно. Мы забили в первые 5 минут второго тайма, создавали моменты и выиграли.
– Переломный момент матча – удаление Тымчика. Команда побежала к арбитру апеллировать, что Бражко сбили в штрафной?
– Да, всей команде казалось, что там был фол.
– И СК Днепр-1 продолжил матч.
– Арбитр сказал, что выйдет мяч – он посмотрит на этот момент. Тымчик выбил мяч в аут, а он сказал играть. Я не знаю. Не буду комментировать судейство, но... Не буду ничего говорить.
– Шовковский во 2 тайме перевел вас на позицию правого полузащитника. Вам как комфортнее – быть центрфорвардом или именно на фланге больше играть?
– Он меня не перевел справа играть, просто при обороне я играл справа. А так мы играли в 2 нападающих. Конечно, мне комфортнее играть центрального нападающего.
– Вы понимали, не имели права на ошибку. Только побеждать нужно до матча с Шахтером.
– Да, только побеждать. Но также я жду игры Шахтера с СК Днепр-1 в Днепре. Хочется посмотреть этот матч, надеюсь, он состоится в Днепре.
– Это принципиальная такая история?
– Ну, а как? Некоторые команды переносят игры из своих городов, хотя они должны играть дома, а играют там, где комфортно другой команде, – сказал Ванат в комментарии Football Hub.
Напомним, ранее СК Днепр-1 отказался переносить игру с Динамо из Днепра, а Черноморец решил две свои игры с Шахтером провести в Киеве.
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