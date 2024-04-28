Нападающий киевлян Владислав Ванат поделился эмоциями от победы над СК Днепр-1 (2:1) в матче 26-го тура УПЛ.

– Ваши эмоции после игры? Такого еще не было от вас в этом сезоне.

– Такого не было. Выиграли очень важную игру. В перерыве Ярмоленко сказал такой спич, что мы не могли не выиграть.

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– Команда началась после перерыва.

– Да, было сразу видно. Мы забили в первые 5 минут второго тайма, создавали моменты и выиграли.

– Переломный момент матча – удаление Тымчика. Команда побежала к арбитру апеллировать, что Бражко сбили в штрафной?

– Да, всей команде казалось, что там был фол.

– И СК Днепр-1 продолжил матч.

– Арбитр сказал, что выйдет мяч – он посмотрит на этот момент. Тымчик выбил мяч в аут, а он сказал играть. Я не знаю. Не буду комментировать судейство, но... Не буду ничего говорить.

– Шовковский во 2 тайме перевел вас на позицию правого полузащитника. Вам как комфортнее – быть центрфорвардом или именно на фланге больше играть?

– Он меня не перевел справа играть, просто при обороне я играл справа. А так мы играли в 2 нападающих. Конечно, мне комфортнее играть центрального нападающего.

– Вы понимали, не имели права на ошибку. Только побеждать нужно до матча с Шахтером.

– Да, только побеждать. Но также я жду игры Шахтера с СК Днепр-1 в Днепре. Хочется посмотреть этот матч, надеюсь, он состоится в Днепре.

– Это принципиальная такая история?

– Ну, а как? Некоторые команды переносят игры из своих городов, хотя они должны играть дома, а играют там, где комфортно другой команде, – сказал Ванат в комментарии Football Hub.

Напомним, ранее СК Днепр-1 отказался переносить игру с Динамо из Днепра, а Черноморец решил две свои игры с Шахтером провести в Киеве.

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