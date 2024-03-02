Обе команды проиграли свои первые поединки после зимнего перерыва. Ворскла в официальной премьере Долганского минимально уступила Заре, а Верес потерпел домашнее фиаско в матче с Колосом.

Лучший бомбардир Вереса неожиданно перешел в клуб Первой лиги

Банада получил предупреждение уже на 3-й минуте, грубо сыграв в ногу Сиссоко. Первый опасный момент возник у ворот хозяев. Исенко среагировал на удар Шастала, который замыкал передачу с фланга. Ворскла ответила классной комбинацией с участием Кане и Мякушко. Первый эффектным черпачком нашел партнера в штрафной, а тот убрал соперника и целил в дальний – Когут выручил.

Ворскла больше контролировала мяч, однако Верес чаще и точнее пробивал по воротам. На 36-й минуте полтавчане провели образцовую контратаку, которую завершал ударом слета Скляр. Гостей вновь спас Когут, достав мяч в левом от себя углу.

А после этого подопечные Долганского начали проваливаться в защите. Кучеров нашел на дальней штанге Мрвальевича, который пробил в стойку. Правда, черногорский форвард быстро исправился. На 41-й минуте новичок Вереса забил свой дебютный мяч в УПЛ после передачи Дахновского – 0:1. Ровенский клуб еще и прервал ужасную безголевую серию в гостях, которая длилась более 500 минут.

Симпатичный матч в Полтаве подарил быстрый гол на старте второго тайма. Ворскла сравняла счет благодаря фирменному голу Мякушко. Воспитанник Динамо попал в девятку метров с 11-ти после передачи Пердуты. Вскоре уже Фелипе мог выводить полтавчан вперед, классно расшатав соперника, но Когут правильно выбрал позицию. А потом активизировался Верес. Удар Шастала заблокировал защитник, а пушечный выстрел Сикейры парировал Исенко.

В футбольных качелях больше повезло полтавчанам. Мякушко принес Ворскле победу немного курьезным голом головой. Благодаря домашнему камбэку команда Долганского поднялась на 7 строчку (26 очков), а Верес остался на 15-й позиции (12 баллов).

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