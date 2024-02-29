Верес отпустил одного из самых результативных игроков первой половины сезона.

Полузащитник Станислав Шарай перебрался в Викторию на правах аренды до конца сезона, информирует пресс-служба ровенского клуба. По данным портала Transfermarkt, летом игрок получит статус свободного агента.

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В нынешнем розыгрыше УПЛ Шарай провел 10 матчей, оформив 2 гола и один ассист. 26-летний хавбек входил в широкий список лучших бомбардиров Вереса. В ровенской команде остается брат-близнец Станислава – Владислав Шарай.

Напомним, Верес занимает предпоследнюю строчку в УПЛ и рискует вылететь. А вот Виктория весной будет выступать в группе повышения Первой лиги, имея шансы побороться как минимум за переходные матчи.

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