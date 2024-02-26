Заря победно стартовала в весенней части сезона 2023/24, обыграв Ворсклу. Черноморец же спасся в игре против Оболони. Видеообзоры обоих матчей можно посмотреть на "Футбол 24".

Заря минимально обыграла Ворсклу. На 14-й минуте Кирюханцев забил, но гол луганчан отменили из-за офсайда в эпизоде до этого. Единственный гол во встрече забил новичок Яков Башич, который головой замкнул скидку Герреро после подачи углового.

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В другом матче игрового дня Оболонь чудом не победила Черноморец. "Пивовары" имели колоссальное преимущество по ударам, но повели в счете лишь на 74-й минуте – Краснопир забил после двойной ошибки защитников. Впрочем, одесситы умудрились единственным ударом за игру отыграться – Штогрин забил после подачи углового.

Черноморец чудом спас ничью с Оболонью – одесситы шокировали слабой игрой