Вратарь Миная Александр Кемкин скорей всего сменит клуб в конце сезона, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Минай мог не доиграть победный матч с Ворсклой – Любенович требовал от своей команды покинуть поле

По информации источника, 21-летним голкипером интересуются сразу несколько клубов УПЛ.

Отмечается, однако, что в борьбе за талантливого игрока определился главный фаворит – Александрия. Кировоградский клуб давно ищет голкипера, который хорошо играет ногами. Игрок идеально подходит стиль Ротаня.

Напомним, Кемкин – воспитанник Шахтера. В Минай перешел в июле 2021 года, подписав контракт до лета 2025-го. В текущем сезоне провел за закарпатцев 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (в 2 поединках отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два