“Борьба за трофей Пичичи? Мы не думаем об этом. Мы думаем о том, что Беллингем уже достиг своей цели, помогая команде и удивляя всех. Пичичи для нас не важен”, – приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Отметим, что сейчас лучшим бомбардиром в Испании является Артем Довбик – 20 голов. На второй строчке расположился форвард Вильяреала Александер Сёрлот – 19 забитых мячей. У Джуда Беллингема из Реала 18 точных ударов.

К слову, Реал уже гарантировал себе чемпионство Испании, а Жирона и Барселона гарантировали себе место в Лиге чемпионов.

Довбык оформил 27-е результативное действие, Цыганков ассистировал игроку Барсы, но Жирона драматично потеряла очки