Как стало известно "Футбол 24", главный кандидат на должность наставника Полесья – Дарио Друди. А в его штаб могут войти тренер юношей СК Днепр-1 Имад Ашур и Сергей Шищенко.

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Ранее Полесье рассматривало Руслана Ротаня, Юрия Максимова и Романа Григорчука, но ни одна кандидатура не получила окончательного одобрения.

Напомним, Сергей Шищенко исполняет обязанности главного тренера Полесья с начала марта, когда подал в отставку Юрий Калитвинцев. После победы над Кривбассом житомиряне расположились на шестом месте с 46 очками.

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