Ворскла вирвала перемогу над Вересом у матчі 19 туру УПЛ (2:1). Звіт гри читайте на "Футбол 24".

Обидві команди програли свої перші поєдинки після зимової перерви. Ворскла в офіційній прем'єрі Долганського мінімально поступилася Зорі, а Верес зазнав домашнього фіаско у матчі з Колосом.

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Банада отримав попередження вже на 3-й хвилині, грубо зігравши у ногу Сіссоко. Перший небезпечний момент виник біля воріт господарів. Ісенко зреагував на удар Шастала, який замикав передачу з флангу. Ворскла відповіла класною комбінацією за участі Кане та Мякушка. Перший ефектним черпачком знайшов партнера у штрафному, а той прибрав суперника і цілив у дальній – Когут виручив.

Ворскла більше контролювала м'яч, однак Верес частіше і влучніше пробивав по воротах. На 36-й хвилині полтавці провели зразкову контратаку, яку завершував ударом злету Скляр. Гостей знову врятував Когут, діставши м'яча у лівому від себе куті.

А після цього підопічні Долганського почали провалюватися у захисті. Кучеров знайшов на дальній стійці Мрвальєвича, який пробив у стійку. Щоправда, чорногорський форвард швидко виправився. На 41-й хвилині новачок Вереса забив свій дебютний м'яч в УПЛ після передачі Дахновського – 0:1. Рівненський клуб ще й перервав жахливу безгольову серію в гостях, яка тривала понад 500 хвилин.

Симпатичний матч у Полтаві подарував швидкий гол на старті другого тайму. Ворскла зрівняла рахунок завдяки фірмовому голу Мякушка. Вихованець Динамо поцілив у дев'ятку метрів з 11-ти після передачі Пердути. Невдовзі вже Феліпе міг виводити полтавців вперед, класно розхитавши суперника, але Когут правильно обрав позицію. Згодом активізувався Верес. Удар Шастала заблокував захисник, а гарматний постріл Сікейри парирував Ісенко.

У футбольних гойдалках більше пощастило полтавцям. Мякушко приніс Ворсклі перемогу трохи курйозним голом головою. Завдяки домашньому камбеку команда Долганського піднялася на 7 сходинку (26 очок), а Верес залишився на 15-й позиції (12 балів).

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