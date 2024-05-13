ЛНЗ уверенно переиграл Колос, а Заря и Верес разошлись миром в поединках 28-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор обоих матчей на "Футбол 24".

Колос забил уже на 5-й минуте, но гол Ореховского отменили из-за офсайда. На 24-й минуте Бондаренко вывел Колос вперед легально, замкнув скидку Ильина головой. ЛНЗ отыгрался перед перерывом, Черноморец срезал мяч в собственные ворота.

Колос дома уступил ЛНЗ и остался в зоне риска – "миллионеры" с новым тренером потерпели третье поражение подряд

Ранжель во втором тайме мог вывести Колос снова вперед, но попал в перекладину. А черкащане повели в счете на 62-й минуте – Наумец завершил комбинацию с участием Тилля и Яшари. Эйнел эффектным ударом в дальний угол поставил точку во встрече.

Заря открыла счет на 9-й минуте – защита не смогла остановить прорыв Александра Яцика, который отправил мяч мимо голкипера. Луганцы выглядели убедительнее, но Верес отыгрался на 60-й минуте – Шастал замкнул заброс Дахновского в штрафную. Герреро мог вырвать победу для Зари, но матч завершился ничьей.

Заря расписала ничью с Вересом – луганчане официально сохранили прописку в УПЛ на следующий сезон