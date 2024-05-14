Капитан "зелено-белых" Игорь Пердута поделился ожиданиями от финального противостояния с дончанами в Кубке Украины.

– Приехали в боевом составе, в обойме есть Владимир Чеснаков, который длительное время не выступал. Сегодня запланирована предигровая тренировка, надеюсь, подойдем к матчу в надлежащих игровых кондициях.

Ворскла – Шахтер: известно, кто рассудит финал Кубка Украины

– В чемпионате УПЛ Ворскла потерпела 5 поражений подряд. Не скажется ли эта серия неудач на психологическом состоянии полтавских футболистов?

– Не думаю. Во-первых, это разные турниры. Во-вторых, я не считаю, что эти последние поражения были по игре. Да, случались досадные ошибки, где-то фарт был на стороне соперников, но, надеюсь, что после анализа сделали правильные выводы.

– Пожалуй, излишне говорить, что в финале фаворитом будет Шахтер, который несколько дней назад оформил очередное чемпионство?

– Не стоит дискутировать на эту тему. Мы просто будем пытаться доказать, что у кубкового турнира есть свои законы, – сказал Пердута в комментарии Sport.ua.

Напомним, финал Кубка Украины состоится в среду, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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