"В АПЛ не скучно, здесь тяжело. Знаете, как было раньше? Тогда все решали деньги. Если бы деньги были причиной побед – Манчестер Юнайтед должен был бы выиграть все титулы. Все. За ними стоит Челси. Дальше – Арсенал.

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За последние пять лет они потратили больше денег, чем мы. Они должны быть на вершине, но их там нет. По финансовой причине Жирона не должна участвовать в Лиге чемпионов, а Лестер не должен был выигрывать АПЛ много лет назад", – рассказал Гвардиола в интервью.

Напомним, что Манчестер Сити сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 85 очками. От Арсенала "горожане" отстают на один пункт.

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