Минай и Металлист 1925 сыграли 2 марта в 19-м туре УПЛ (2:0). Счет и обзор матча чемпионата Украины читайте на "Футбол 24".

Минай и Металлист 1925 ведут борьбу за выживание в УПЛ. Закарпатская команда занимает последнюю строчку, не одержав ни одной победы в сезоне. В зимнюю паузу Минай существенно обновил состав, но уже в первом матче сезона сотворил сенсацию, отобрав очки у СК Днепр-1. Металлист 1925 солидно усилился, однако не смог зацепиться хотя бы за ничью с Динамо, уступив в номинально домашнем матче.

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На момент начала игры серия поражений Металлиста 1925 насчитывала 6 матчей – это антирекорд харьковчан. Команда Виктора Скрипника находилась в зоне переходных матчей. Минай не выигрывал в чемпионате аж 16 поединков. Словом, тот случай, когда лучше всего подходило клише "матч за 6 очков".

Уже на старте игры Червак в борьбе грубо "вставил" сопернику. Желтая для игрока Металлиста 1925 – достаточно лояльное решение как арбитра Романа Блавацкого, так и VAR. Могло быть и хуже. Минай начал активнее, но без серьезной угрозы для ворот Мозиля. Металлист 1925 ответил опасным угловым, однако мяч не долетел до Кемкина – защитники заблокировали. С ударом Капинуса из-за пределов штрафной без проблем справился кипер Миная.

Ближе к середине тайма инициатива перешла к гостям. Юрченко и Моура разогнали классную атаку харьковчан. Если удар Владлена заблокировали (возможно, рукой), то с попыткой бразильца в эффектном прыжке справился Александр Кемкин.

На 31-й минуте Минай повел в счете. 19-летний Сергей Корнийчук на приеме оставил в дураках Ари Моуру, ворвался в штрафную и с острого угла вколотил под перекладину. 1:0 – красивый гол новичка вывел хозяев вперед. Первый гол Корнийчука в УПЛ. Он же стал единственным до перерыва. Металлист 1925 атаковал больше, но единственный удар Миная в створ ворот стал результативным.

Матч, к слову, собрал немало именитых гостей. В частности, на трибунах присутствовали президент Ингульца Александр Поворознюк, тренеры Карпат Мирон и Остап Маркевичи, а также вот такой лохматый посетитель.

На старте второго тайма Металлист 1925 отыгрался, но гол Юсова отменили из-за офсайда. Минай ответил ударом Владислава Вакулы со штрафного – мастер спорта, который не забивает в УПЛ 5 лет, зарядил выше ворот. На 57-й минуте стойка спасла Минай после удара Гармаша и рикошета.

А на 59-й Металлист 1925 остался в меньшинстве. Ростислав Русин, который вышел только в перерыве, получил вторую желтую за отмашку против Вакулы. Аж 14 минут наиграл хавбек харьковчан после выхода на замену.

Минай быстро мог воспользоваться численным преимуществом. На 66-й минуте Вакула выскочил один на один с Мозилем, обыграл кипера, но с острого угла не попал в пустые ворота. Супермомент упустил Владислав. Тут же Скрипник снял Гармаша, который сегодня не получил желтой карточки, но, как и с Динамо, не доиграл матч до конца.

Подопечные Скрипника даже в меньшинстве пытались вырвать хотя бы ничью. Не удалось. После возобновления сезона Металлист 1925 еще очков не набирал, а вот закарпатцы набрали 4 балла из 6-ти.

Уже в добавленное время Минай оформил удобное преимущество. Подачу с углового замкнул Скиба, забив свой первый гол во взрослом футболе. Это была точка.

2:0 – Минай наконец-то одержал первую победу в сезоне. Команда Желько Любеновича набрала 10 очков и остается последней, но отставание от зоны переходных матчей сократилось до пяти пунктов. Металлист 1925 потерпел уже седьмое поражение подряд – приход Скрипника и новых инвесторов результата в виде набранных очков пока не приносит. Харьковчане идут на 13-й позиции, имея 15 баллов.