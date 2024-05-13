Жиру признался в том, о чём итальянские СМИ начали писать ещё в конце апреля. Француз покинет Милан по окончании этого сезона ради продолжения карьеры в МЛС.

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"Я пришёл к вам сюда, чтобы сообщить о том, что две оставшиеся игры за Милан станут для меня последними в этой футболке. Я продолжу карьеру в МЛС. Я очень горжусь тем, чего мне удалось достичь в составе Милана за эти три сезона. Сейчас наступило правильное время, чтобы объявить о своём решении. Простите, я сейчас немного эмоционален. Моя история в Милане завершится в этом году, но я навсегда сохраню Милан в своём сердце", – заявил Жиру в эфире клубного телеканала "россонери".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Оливье договорился о продолжении карьеры в ФК Лос-Анджелес.

Жиру защищает цвета Милана с 2021 года. В составе этой команды он становился чемпионом Италии в 2022 году. Он также выигрывал ЧМ-2018 в составе сборной Франции.

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