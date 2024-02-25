Колос одержал уверенную победу над Вересом в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Верес выдал активный старт матча, но голов в первом тайме зрители не увидели. Не могли забить команды и длительное время во второй половине, пока на 80-й минуте Цурикову не удался шикарный удар в самую девятку.

Колос дожал Верес в матче разных таймов – фирменная пушка Цурикова, дебютный гол легионера-новичка

А спустя 3 минуты Паулаускас забил дебютный мяч за Колос, получив передачу от Тотовицкого с фланга и легко переиграв вратаря – защита Вереса откровенно провалилась.