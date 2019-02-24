Ворскла – Карпаты, Арсенал-Киев – Десна: анонс матчей УПЛ

В рамках 19-го тура УПЛ Ворскла принимает Карпаты, а Десна встретится с Арсеналом-Киев. Анонс матчей читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Карпаты

24 февраля, 17:00, Полтава, стадион имени А. Бутовского

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла за четыре тура в начало второго этапа чемпионата занимает пятую строчку, но находится в непростой ситуации. До четвёртой Зари всего одно очко, однако снизу полтавчан подпирают Мариуполь (27), Десна (24) и Львов (23). Таким образом, каждая осечка будет иметь огромное значение для формирования первой шестёрки. У Карпат ситуация проще: они находятся в зоне стыковых матчей, но могут покинуть её в случае победы над ворсклянам.

Статистика противостояния Ворсклы против Карпат

Всего: 49 матчей, 17 побед Ворсклы, 14 ничьих, 18 побед Карпат. Разница мячей – 49:53.

В Премьер-лиге: 43 матча (+17, =13, -13, 47:40)

За время зимнего перерыва команда Василия Сачко потеряла свой главный бриллиант – Владислав Кулач после долгих размышлений перешёл в Александрию. Кроме того, ушли Михаил Сергийчук и Владимир Одарюк, которые хотя и не были лидерами, но часто выходили со скамейки запасных. Их уход клуб компенсировал приобретением боснийских хавбеков Тодора Петровича и Эдина Шехича – последний на сборах забил три гола, поэтому в матче против Карпат можно ожидать его появление в основе. Зато на поле точно не выйдет дисквалифицированный Александр Чижов.

Цыганик: Ворскла может не пройти аттестацию УПЛ

Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украина

Львовяне успели распродать чуть ли не всю осеннюю основу. Команду покинули Никита Шевченко, Орест Лебеденко, Хорхе Карраскаль, Кристиан Эрбес, Олег Бородай, на второй сбор не взяли Артёма Федецкого и Дениса Мирошниченко, а Марьян Швед уже принадлежит Селтику – он будет играть за Карпаты до лета. На смену этим исполнителям вернули из аренд Романа Дебелко, Андрея Ременюка, Владимира Войтовича и Андрея Буська, а на помощь им приобрели хавбека Абдула Йоду, форварда Жозефа Энета и экс-защитника Барселоны Мартина Хонглу. В матче против Ворсклы этим футболистами не сможет помочь Кевин Мендес, который сломал ключицу.

"Изюминки" матча:

– Ворскла обходится без ничьих в чемпионатах с 20 мая в течение рекордных для клуба 19-ти игр (10 побед и 9 поражений);

– Карпаты в гостях забивают голы с 18 марта в течение рекордных для клуба 14-ти игр (22 мяча);

– Дебют в роли главного тренера Карпат 63-летнего Фабри Гонсалеса, который станет самым возрастным тренером-дебютантом в украинских чемпионатах.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Карпаты

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Шарпар, Скляр – Кобахидзе, Шехич, Ребенок – Коломоец

Карпаты: Кучинский – Папа, Мегремич, Ковтун – Мякушко, Хонгла, Клёц, Ди Франко, Гуцуляк – Швед, Понде

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Арсенал-Киев – Десна

24 февраля, 14:00, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал-Киев на пороге второй части чемпионата находится в катастрофической ситуации, имея в активе восемь очков и отставая от предпоследней строчки на семь. В спасение "канониров" верится с трудом, но впереди достаточно матчей для исправления ситуации – в УПЛ, как и в топ-лигах, возможно любое развитие событий. Десне в поединке против аутсайдера нужна только победа, ведь Мариуполь вчера потеснил черниговцев из первой шестёрки. Любая неудача за четыре тура до завершения первого этапа может стать для "северян" роковой.

Статистика противостояния Арсенала Киев против Десны

Всего: 6 матчей, 1 победа Арсенала-Киев, 1 ничья, 4 победы Десны. Разница мячей – 11:6

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =0, -1, 0:1)

Арсенал-Киев сменил главного тренера – теперь команду возглавляет Игорь Леонов, известный по работе в Шахтере-3 и Ильичёвце. Под его руководством находится полностью обновленный коллектив, ведь из состава, который выступал в осенней части чемпионата, на сборах осталось всего три футболиста. На замену им пришли девять новых исполнителей: Жичиков, Башлай, иранец Салехисервак, хорошо известные болельщикам Пидкивка, Вакуленко, Кадимян, Липартия, Ковпак, а также взятый в аренду Танковский. Кто из них выйдет в основе – большая загадка.

Арсенал-Киев не смог дозаявить новичков-легионеров, – СМИ

Рябоконь рассказал о возможных трансферах Десны

Десна рассталась с Александром Ковпаком, Денисом Братковым, Лукой Коберидзе и Максимом Банасевичем, однако эти игроки не были ключевыми для Александра Рябоконя. Черниговцы провели интересную трансферную кампанию, подписав Дмитрия Немчанинова, Тимура Парцванию, Андрея Богданова, Михаила Сергийчука и Михаила Козака – мощный набор для борьбы за шестёрку. Картину несколько испортила травма Дмитрия Хлёбаса, которая выбила его на месяц. Также в матче против Арсенала-Киев не сыграет дисквалифицированный Андрей Мостовой.

"Изюминки" матча:

– "Канониры" не побеждают в Премьер-лиге в течение 7 матчей (1 ничья и 6 поражений), при этом пропуская голы в каждом из них;

– Дебют Игоря Леонова в роли главного тренера Арсенала-Киев.

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Десна

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Сагуткин, Дубинчак – Ориховский, Танковский, Вакуленко, Липартия – Ковпак, Кадимян

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Немчанинов – Огиря, Богданов – Сергийчук, Филиппов, Картушов – Безбородько