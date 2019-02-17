toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Рябоконь рассказал о возможных трансферах Десны

20:20 16 Читати українською
Рябоконь рассказал о возможных трансферах Десны
Александр Рябоконь / соцсети

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

"Я люблю сразу брать конкретно людей на позицию. Обращаем внимание на футболистов, проявивших себя в украинском футболе. Иногда приходится смотреть, может, случайно попадется талантливый игрок.

Рябоконь: Уже собираем информацию об Арсенале-Киев

Возможно, еще кто-то появится в нашей команде. В общем, я доволен составом. Думаю, мы должны решать поставленные задачи.

Мы приглашали игроков с характером. Главное, чтобы игроки поняли поставленные цели и приняли требования", – сказал Рябоконь Футбол NEWS.

I'll be back: чому Динамо не варто списувати Бєсєдіна

Теги
Десна Десна Трансферы Александр Рябоконь Александр Рябоконь Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Наполи
21:30
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук