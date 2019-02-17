Рябоконь рассказал о возможных трансферах Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

"Я люблю сразу брать конкретно людей на позицию. Обращаем внимание на футболистов, проявивших себя в украинском футболе. Иногда приходится смотреть, может, случайно попадется талантливый игрок.

Рябоконь: Уже собираем информацию об Арсенале-Киев

Возможно, еще кто-то появится в нашей команде. В общем, я доволен составом. Думаю, мы должны решать поставленные задачи.

Мы приглашали игроков с характером. Главное, чтобы игроки поняли поставленные цели и приняли требования", – сказал Рябоконь Футбол NEWS.

I'll be back: чому Динамо не варто списувати Бєсєдіна