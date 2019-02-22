Арсенал-Киев не смог дозаявить новичков-легионеров, – СМИ

Киевский клуб не может заплатить легионерские взносы.

По информации Sport Arena, "пушкари" не смогли дозаявить новичков-легионеров на вторую часть сезона. Причина – клуб не может оплатить легионерские взносы.

Мудрик отказался от аренды в Арсенал-Киев

Как сообщает источник, Арсенал-Киев – единственный из всех клубов УПЛ, который не сумел дозаявить новичков-легионеров. Точное количество легионеров пока неизвестно, но за каждого игрока из другой страны, который раньше не был заявлен на чемпионат Украины среди профессионалов, надо платить по 150 тысяч гривен.

Ранее на просмотре в киевском клубе находились бразилец Адсон, португалец Идриса Самбу, грузин Липартия и двое футболистов из Танзании.

Арсенал-Киев зимой сменил почти весь состав – с осенней части осталось только 3 игрока