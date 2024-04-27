Львовяне гарантировали себе выход в украинскую премьер-лигу, что порадовало как представителей клуба, так и фанатов.

Карпаты минимально обыграли Полтаву (1:0), чем гарантировали себе выход в элиту украинского футбола за 4 тура до конца первенства.

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После исторического успеха игроки и тренерский штаб вместе с представителями ультрас праздновали полученную путевку в УПЛ. Не обошлось без песен и фанатских кричалок. Добавим, что Мирона Маркевича не видно на праздновании – очевидно, 73-летнему специалисту было неудобно из-за своего почтенного возраста.

Заметим, что Карпаты благодаря победе над Полтавой набрали 60 очков. Сегодня же Левый берег проиграл свой матч Кудривке-Ниве и потерял все шансы опередить "львов".

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