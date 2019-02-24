Ворскла – Карпати, Арсенал-Київ – Десна: анонс матчів УПЛ

В рамках 19-го туру УПЛ Ворскла приймає Карпати, а Десна зустрінеться з Арсеналом-Київ. Анонс матчів читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Карпати

24 лютого, 17:00, Полтава, стадіон імені О. Бутовського

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла за чотири тури до початоку другого етапу чемпіонату займає п'яту сходинку, але знаходиться в непростій ситуації. До четвертої Зорі всього одне очко, однак знизу полтавців підпирають Маріуполь (27), Десна (24) та Львів (23). Таким чином, кожна осічка матиме величезне значення на формування першої шістки. У Карпат ситуація простіша: вони знаходяться в зоні стикових матчів, але можуть покинути її в разі перемоги над ворсклянами.

Статистика протистояння Ворскли проти Карпат

Всього: 49 матчів, 17 перемог Ворскли, 14 нічиїх, 18 перемог Карпат. Різниця м’ячів – 49:53.

У Прем’єр-лізі: 43 матчі (+17, =13, -13, 47:40)

За час зимової перерви команда Василя Сачка втратила свій головний діамант – Владислав Кулач після довгих міркувань перейшов у Олександрію. Крім того, пішли Михайло Сергійчук та Володимир Одарюк, які хоч і не були лідерами, але часто виходили з лави запасних. Їх відхід клуб компенсував придбанням боснійських хавбеків Тодора Петровіча та Едіна Шехіча – останній на зборах забив три голи, тому в матчі проти Карпат можна очікувати на його появу в основі. Натомість, на поле точно не вийде дискваліфікований Олександр Чижов.

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Львів'яни встигли розпродати ледь не всю осінню основу. Команду покинули Микита Шевченко, Орест Лебеденко, Хорхе Карраскаль, Крістіан Ербес, Олег Бородай, на другий збір не взяли Артема Федецького та Дениса Мірошниченка, а Мар'ян Швед вже належить Селтіку – він гратиме за Карпати до літа. На зміну цим виконавцям повернули з оренди Романа Дебелка, Андрія Ременюка, Володимира Войтовича та Андрія Буська, а на допомогу їм придбали хавбека Абдула Йоду, форварда Жозефа Енета та екс-захисника Барселони Мартіна Хонглу. В матчі проти Ворскли цим футболістами не зможе допомогти Кевін Мендес, який зламав ключицю.

"Родзинки" матчу:

– Ворскла обходиться без нічиїх у чемпіонатах з 20 травня протягом рекордних для клубу 19-ти ігор (10 перемог і 9 поразок);

– Карпати в гостях забивають голи з 18 березня протягом рекордних для клубу 14-ти ігор (22 м'ячі);

– Дебют в ролі головного тренера Карпат 63-річного Фабрі Гонсалеса, який стане найстаршим тренером-дебютантом в українських чемпіонатах.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Карпати

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Шарпар, Скляр – Кобахідзе, Шехіч, Ребенок – Коломоєць

Карпати: Кучинський – Папа, Мегреміч, Ковтун – Мякушко, Хонгла, Кльоц, Ді Франко, Гуцуляк – Швед, Понде

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Арсенал-Київ – Десна

24 лютого, 14:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал-Київ на порозі другої частини чемпіонату знаходиться в катастрофічній ситуації, маючи в активі вісім очок і відстаючи від передостанньої сходинки на сім. В порятунок "канонірів" віриться важко, але попереду вдосталь матчів для виправлення ситуації – в УПЛ, як і в топ-лігах, можливий будь-який розвиток подій. Десні в поєдинку проти аутсайдера потрібна лише перемога, адже Маріуполь вчора потіснив чернігівців з першої шістки. Будь-яка невдача за чотири тури до завершення першого етапу може стати для "сіверян" фатальною.

Статистика протистояння Арсенала Київ проти Десни

Всього: 6 матчів, 1 перемога Арсенала-Київ, 1 нічия, 4 перемоги Десни. Різниця м’ячів – 11:6

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 0:1)

Арсенал-Київ змінив головного тренера – тепер команду очолює Ігор Леонов, який відомий за роботою в Шахтарі-3 та Іллічівці. Під його керівництвом знаходиться повністю оновлений колектив, адже зі складу, який виступав у осінній частині чемпіонату, на зборах залишилось всього три футболісти. На заміну їм прийшло дев'ять нових виконавців: Жичиков, Башлай, іранець Салехісервак, добре відомі вболівальникам Підківка, Вакуленко, Кадимян, Ліпартія, Ковпак, а також взятий в оренду Танковський. Хто з них вийде в основі – велика загадка.

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Десна розпрощалася з Олександром Ковпаком, Денисом Братковим, Лукою Коберідзе та Максимом Банасевичем, але ці гравці не були ключовими для Олександра Рябоконя. Натомість, чернігівці провели цікаву трансферну кампанію, підписавши Дмитра Нємчанінова, Тимура Парцванію, Андрія Богданова, Михайла Сергійчука та Михайла Козака – потужний набір для боротьби за шістку. Картину дещо спаплюжила травма Дмитра Хльобаса, яка вибила його на місяць. Також в матчі проти Арсенала-Київ не зіграє дискваліфікований Андрій Мостовий.

"Родзинки" матчу:

– "Каноніри" не перемагають в Прем'єр-лізі протягом 7 матчів (1 нічия і 6 поразок), при цьому пропускаючи голи в кожному з них;

– Дебют Ігоря Леонова в ролі головного тренера Арсенала-Київ.

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Десна

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Сагуткін, Дубінчак – Оріховський, Танковський, Вакуленко, Ліпартія – Ковпак, Кадимян

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Нємчанінов – Огиря, Богданов – Сергійчук, Філіппов, Картушов – Безбородько