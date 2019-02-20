Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украина

Львовские Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, существенно уменьшив количество мест. Был представлен план перестройки территории арены.

Карпаты на своем официальном сайте опубликовали проект реконструкции территории стадиона Украины.

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План предусматривает превращение арены исключительно на футбольную и уменьшение количества мест до 15 тысяч.

На участке, где находятся "верхние" тренировочные поля, планируется ремонт этих полей, построение раздевалки для спортивной школы и молодежных команд. Кроме этого, планируется разместить поля для мини-футбола и теннисные корты. На участке, где находятся "нижние" тренировочные поля, планируют реконструировать эти самые поля для спортивной школы.

Также большое внимание уделяется количеству мест для парковки (ориентировочная потребность – не менее 1,2 тысяч). Вопрос будет дорабатываться.

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