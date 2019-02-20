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Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украина

12:28 143 Читати українською
Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украина
Стадион Украина / Википедия

Львовские Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, существенно уменьшив количество мест. Был представлен план перестройки территории арены.

Карпаты на своем официальном сайте опубликовали проект реконструкции территории стадиона Украины.

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План предусматривает превращение арены исключительно на футбольную и уменьшение количества мест до 15 тысяч.

На участке, где находятся "верхние" тренировочные поля, планируется ремонт этих полей, построение раздевалки для спортивной школы и молодежных команд. Кроме этого, планируется разместить поля для мини-футбола и теннисные корты. На участке, где находятся "нижние" тренировочные поля, планируют реконструировать эти самые поля для спортивной школы.

Также большое внимание уделяется количеству мест для парковки (ориентировочная потребность – не менее 1,2 тысяч). Вопрос будет дорабатываться.

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