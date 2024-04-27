"Мы поставили себя в выигрышную позицию и долгое время доминировали в игре. Лишь во второй части первого тайма мы пропустили несколько моментов, но остальная игра была нашей.

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Пенальти походил на тот, что не назначили в ворота "волков" в начале сезона? Да, я видел. Это пенальти. Но в другой штрафной я видел минимум три пенальти. Судейство очень непоследовательно. Если вы дали пенальти на прошлой неделе, так почему его не было сегодня? Был минимум один пенальти на Гарначо.

Нелегко стать четвертым, когда ты так сильно отстаешь. Нам нужно было побеждать. Последние несколько недель мы были на выигрышных позициях, а затем потеряли их. Разрыв слишком велик на этой стадии сезона.

Каждая команда упускает возможности. Но когда это зависит от нас, это удивительно. Мы также создали множество моментов. Мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге в настоящее время. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол. Не нужно было терять контроль. Мы исправили это в перерыве, и второй тайм был гораздо лучше", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на шестом месте с 54 баллами. От пятой строчки манкунианцы отстают на шесть очков.

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