Цыганык: Ворскла может не пройти аттестацию УПЛ

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о риске Ворсклы не получить аттестат на участие в УПЛ на сезон 2019/20.

"Ворскла может не пройти аттестацию. В прошлом году, когда перед футболистами Ворсклы у руководства клуба было достаточно много долгов, перед тем, как пройти аттестацию на этот сезон, руководство обратилось к футболистам с просьбой подписать письма, что они не имеют никаких финансовых обязанностей перед клубом.

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Команда шла на 3-м месте, имела шанс побороться за бронзу, попасть напрямую в групповой этап Лиги Европы. Из денег за попадание напрямую в ЛЕ руководство обещало закрыть все долги. Футболисты подписали бумаги, попали в ЛЕ, но долги остались.

Руководству клуба не удалось закрыть долги. Сейчас команда на этот трюк не пойдет. Знаю, что в середине коллектива зреет история, чтобы не подписывать, обратиться к аттестационному комитету с просьбой рассмотреть возможность, чтобы Ворскла перед получением аттестата полностью закрыла долги.

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В среднем долги перед каждым футболистов – 6 месяцев. Футболисты сейчас вернулись из сборов, получили одну зарплату, для них этого мало", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.