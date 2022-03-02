Витинью ищет новый клуб на родине – легионер Динамо не намерен возвращаться в Киев
Полузащитник Динамо Витинью побоялся продолжать выступления в Украине.
Витинью вернулся в Бразилию и занимается поисками нового места работы, сообщает Portal do Colorado.
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Местный Интернасьонал заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника, но, очевидно, не намерен платить за игрока Динамо. Бразильцы могут подписать Витинью бесплатно или на правах аренды. Однако самому футболисту придется решать вопрос о контракте с "бело-синими", который рассчитан до лета 2026-го.
Напомним, летом Динамо заплатило Атлетико Паранаэнсе 6 млн евро за Витинью.
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