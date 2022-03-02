Витинью вернулся в Бразилию и занимается поисками нового места работы, сообщает Portal do Colorado.

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Местный Интернасьонал заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника, но, очевидно, не намерен платить за игрока Динамо. Бразильцы могут подписать Витинью бесплатно или на правах аренды. Однако самому футболисту придется решать вопрос о контракте с "бело-синими", который рассчитан до лета 2026-го.

Напомним, летом Динамо заплатило Атлетико Паранаэнсе 6 млн евро за Витинью.

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