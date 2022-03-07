Правый защитник киевлян присутствовал в Познани на вчерашнем матче Лех – Ракув (0:1). На 11-й минуте игры (именно в воскресенье был 11-й день начала войны в Украине), арбитр остановил поединок. Футболисты и болельщики, среди которых был и Кендзёра, аплодисментами поддержали Украину. На трибунах и табло стадиона в это время был сине-желтый флаг.

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В ближайшие дни 27-летний Томаш приступит к тренировкам с Лехом – в этой команде он будет поддерживать форму на время войны в Украине. Не исключено, что клуб из Познани даже арендует защитника у Динамо, сообщает Gol24.

Заметим, именно из Леха Кендзёра перешел в Динамо летом 2017-го. С того времени Томаш сыграл за киевскую команду 180 матчей и забил 7 голов. Именно в Украине поляк встретил свою половинку и женился в 2021 году.

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