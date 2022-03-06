Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Слава Украине! Победа за нами!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже шестая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.

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10:00. Андрей Богданов тоже защищает Киев в составе территориальной обороны. Количество футбольных людей, взявших в руки оружие, постоянно растет. Это не может не радовать.

09:45. Президент УАФ Андрей Павелко призвал как можно скорее объявить Украину бесполетной зоной, чтобы прекратить бомбардировку наших городов.

09:15. Украинец, когда-то игравший за Спартак, возмущен молчанием российских футболистов. "Шли бы вы вместе с вашим кораблем", – эмоционально заявил Эдуард Цихмейструк.

09:00. ФИФА и УЕФА готовы открыть специальное трансферное окно для украинских клубов из-за войны. Очевидно, что без потерь не обойдется, ведь ряд легионеров Динамо и Шахтера уже заявили, что не хотят возвращаться.