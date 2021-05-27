Манчестер Юнайтед драматично вылетел из Лиги чемпионов, но мощно прошелся по испано-итальянскому плей-офф: Реал Сосьедад, Милан, Гранада, Рома. У Вильярреала был значительно более легкий путь к финалу: Зальцбург, киевское и загребское Динамо, Арсенал. Для "желтой субмарины" победа в турнире имела дополнительный вес – она ​​принесла бы клубу путевку в ЛЧ.

Вильярреал – Манчестер Юнайтед – видео голов

Унаи Эмери, который уже трижды выигрывал Лигу Европы, доверил место в старте 18-летнему вингеру Ереми Пино. МЮ пришлось выйти на игру без капитана – Хари Магуайр не успел полностью восстановиться. Уле Гуннар Сульшер подготовил авантюрное решение: вместо неготового Фреда норвежец выпустил в опорную зону Поля Погба.

Манчестер Юнайтед со стартовым свистком захватил инициативу и попытался разыграть свой козырь. Шоу, Фернандерш, Погба, Рашфорд и Кавани перегружали левый фланг, после чего кто-то прорывался в штрафную. Эта тактика привела к первому удару в матче – Мактоминей неточно пробил издалека.

Другим вариантом атаки был резкий перевод на противоположный фланг с подключением Уан-Биссаки. Однако кроссы Арона и Гринвуда были плохими, выполнялись наугад. Каждую потерю "дьяволы" пытались нейтрализовать высоким прессингом на чужой половине. Неплохо читал игру в центре поля Погба – француз перехватывал и сразу обострял дальними передачами.

Впрочем, все эти усилия англичан разбивались об организованный футбол Вильярреала. "Желтая субмарина" всем составом сидела за линией мяч и спокойно оборонялась, ожидая своих шансов. И они возникли. После стандартов. Сначала МЮ не сумел вынести мяч из штрафной площади и попался на эффектный пас рабоной от Бакки – Торрес пробил неточно.

Однако на 29-й минуте Вильярреал повел в счете. Манчестер Юнайтед поплыл под прессингом и после ряда потерь привез опасный штрафной на свои ворота. Парехо подал, а Морено сыграл на опережение и забил. Опять ужасная игра Юнайтед на стандарте. Шоу не удержал ловкого Жерара, а Линделеф бездарно проиграл борьбу.

МЮ будто заснул – в атаке не удавалось почти ничего. Одиночные рывки в штрафную Рашфорда и Гринвуда не несли остроты. Еще и оборона продолжала ошибаться. На помощь пришел собственный стандарт. Шоу подал угловой, Рашфорд издали пробил в гущу игроков, а хищник-Кавани избежал офсайда и переправил мяч в сетку.

"Дьяволы" получили эмоциональный заряд и полетели забивать второй. Бруну успевал и обострять, и выпрашивать пенальти. У МЮ были основания претендовать на 11-метровый (удар по ногам Гринвуда, попадание в руку Торреса), но VAR не нашел нарушений. Англичане все сильнее наседали, а испанцы все чаще ошибались.

Шоу прострелил в голову Кавани, Фернандеш создал супермомент для Рашфорда (как он промахнулся ?!), обострение от Погба – моменты у Юнайтед были. А вот Вильярреал совсем потерял контригру. Унаи Эмери попытался исправить ситуацию заменами: вышли Пако, Гомес, Коклен. Однако это не помогло испанцам. Их атаки продолжались не более нескольких секунд.

Игра перешла в овертайм, где Манчестер Юнайтед снова подсел. Ничего удивительного – первую замену Уле Гуннар Сульшер сделал аж на сотой минуте. Вильярреал выглядел интереснее, но качественных моментов долгое время не было ни у кого. Уже Вильярреал надеялся на пенальти, когда Морено упор пробил в руку Фреду. Арбитры не указали на точку.

120 минут победителя не определили. А в серии пенальти более метким был Вильярреал – 11:10. Все, кроме Давида Де Хеа, реализовали свои удары. Сульшер так и не выиграл первый трофей с Манчестер Юнайтед, а Вильярреал взял Лигу Европы и вышел в Лигу чемпионов! Унаи Эмери в четвертый раз торжествует в турнире.