"Некоторые умники сейчас говорят: "Чего Вернидуб снова приплетает войну?". Так вот, отвечу этим "героям" невидимого фронта. Имеет на это полное право. Он понимает, о чем говорит, и смотрит на все, что сейчас происходит, сквозь события, которые лично пережил. Для него, как и для многих украинцев, 24 февраля 2022 года этот мир изменился, но, к сожалению, не для всех...

Вернидуб продолжил свирепствовать на пресс-конференции: "Если уж это не пенальти, то я не знаю"

Когда некоторые вывозили семьи за границу, он возвращался к своей семье в Украину, имея действующий контракт с иностранным клубом и кучу других предложений. Когда кое-кто на западе снимал дом ближе к границе, он надевал форму и шел защищать наши границы на юго-восточном направлении. Когда некоторые ради фоточек таскали из фуры гуманитарку на показ, он таскал ящики со снарядами на линии огня под Кривым Рогом.

Когда некоторые ездили из "Ужгорода в Киев" в вагонах СВ, поедая черную икру, он ел сухпайки и переезжал с одного места на другое, чтобы не накрыло артой. Когда кто-то терял собственное состояние и политическое влияние, он терял друзей и боевых побратимов. Когда кто-то продолжал из-за границы управлять процессами в Zoom, он начал тренировать команду в Кривом Роге, в 50 километрах от линии фронта. Когда кое-кто прикрываясь лозунгами продолжал разъединять сообщество, он, находясь на передке, объединил вокруг себя много людей и вместе они помогали ВСУ (и, кстати, он продолжает это делать и сейчас).

Все вышеупомянутое – это собирательный образ некоторых людей. Далеко не всех, но многих из тех, кто "отсиделся в засаде", а теперь продолжает жить по старым правилам и понятиям, делать вид, что ничего не происходит. Да, иногда Юрий Николаевич очень эмоциональный, но после всего через что он прошел, я его понимаю. У него, как и у многих, кто вернулся с войны, завышенное чувство справедливости. Таких людей может "завести" малейшая мелочь.

Так получилось и в этот раз... хотя проблема была не только в этой игре. Это – систематика. Для Кривбасса она появилась недавно, а вот для украинского футбола эта раковая опухоль существует уже не одно десятилетие. Когда ее вырезать, как не сейчас? Именно сейчас – уникальный момент сделать это впервые и сломать систему. К сожалению, не все это понимают. Некоторые до сих пор летают в облаках и находятся на пятом небе от счастья", – написал Гагарин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне Кривбасс минимально уступил Минаю. Вернидуб выдал очередную речь в адрес арбитра, за которую получил второй "горчичник" и, как следствие, удаление (которое стало уже не первым в этом сезоне).

Кривбасс сенсационно уступил Минаю: Вернидуб страдает от слабой атаки, еврокубки отдаляются