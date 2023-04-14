– Юрий Николаевич, очень эмоциональный матч, поэтому начнем с комментария...

– Я не буду комментировать ничего, потому что действительно эмоциональный матч. То, что Минай забил классный гол – вопросов нет. Но то, что после этого продолжалось, особенно второй тайм, даже не хочу комментировать. Потому что это не футбол, это уже что-то такое... Сейчас снова скажут "Вернидуб спекулирует войной". Я ничего не спекулирую.

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Просто одни люди защищают страну, жизнь кладут, другие просто отдыхают. И вы знаете, в чей адрес я это говорю. Это наша жизнь, Бог есть и он рассудит. Не хочется ничего комментировать, особенно тот момент с пенальти. Если это не пенальти, то я не знаю, какой должен быть пенальти и что такое пенальти. Когда человек разбегается, двумя руками врезается в спину игрока, сносит его, а он говорит "играть".

Вы меня извините, у меня даже нет желания что-либо комментировать. Пусть эти три очка пошли в копилку Миная. Будем двигаться дальше, еще 9 туров, играть дальше. Но просто от игры к игре – то удаление, то пенальти в наши ворота, то еще что-то… Такое впечатление, что Кривбасс кому-то перешел дорогу. Я не знаю, кому и что, но нас очень не любят и не хотят, чтобы мы как можно выше поднимались. Ну ничего, мы этот путь пройдем.

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– Психологическое восстановление тяжелее физического, наверное, после таких матчей?

– Да ну какое восстановление? Это нужно брать ведро валидола, бл*ть, ведро валерьянки и ставить возле себя. Смотришь на это, просто… То ли они не умеют судить, то ли какие-нибудь другие моменты. Но не могут все не уметь судить. Ну не могут все. Мы играем на поле Львова – нас хотели затоптать, но выдержали, 2:2 сыграли. Мы играем с Вересом, нас просто втаптывают – мы выдержали.

Это ведь не может так от игры к игре продолжаться. Где-то есть эмоции, где-то есть психологическое состояние ребят, они тоже люди. Но когда тебя из игры в игру бьют, бьют, бьют – это никуда не годится, это очень тяжело. Ничего, восстановимся, время есть, следующая игра дома – будем готовиться к Черноморцу, – заявил Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

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