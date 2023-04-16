"Деякі розумники зараз кажуть: "Чого Вернидуб знову приплітає війну?". Так от, відповім цим "героям" невидимого фронту. Має на це повне право. Він розуміє, про що каже, і дивиться на все, що зараз відбувається, крізь події, які особисто пережив. Для нього, як і для багатьох українців, 24 лютого 2022 року цей світ змінився але, на жаль, не для всіх...

Вернидуб продовжив лютувати на прес-конференції: "Якщо вже це не пенальті, то я не знаю"

Коли дехто вивозив родини за кордон, він повертався до своєї сім'ї в Україну, маючи чинний контракт з іноземним клубом і купу інших пропозицій. Коли дехто на заході знімав хату ближче до кордону, він вдягав форму і йшов захищати наші кордони на південно-східному напрямку. Коли дехто заради фоточок тягав з фури гуманітарку на показ, він тягав ящики зі снарядами на лінії вогню під Кривим Рогом.

Коли дехто їздив з "Ужгорода до Києва" у вагонах СВ, поїдаючи чорну ікру, він їв сухпайки та переїжджав з одного місця на інше, щоб не накрило артою. Коли хтось втрачав власні статки та політичний вплив, він втрачав друзів та бойових побратимів. Коли хтось продовжував з-за закордону керувати процесами в Zoom, він почав тренувати команду в Кривому Розі, за 50 кілометрів від лінії фронту. Коли дехто прикриваючись лозунгами продовжував роз'єднувати спільноту, він, перебуваючи на передку, об'єднав навколо себе багато людей і разом вони допомагали ЗСУ (і, до речі, він продовжує це робити й зараз).

Все вищезгадане – це збірний образ деяких людей. Далеко не всіх, але багатьох з тих, хто "відсидівся у засідці", а тепер продовжує жити за старими правилами та поняттями, удавати, наче нічого не відбувається. Так, інколи Юрій Миколайович дуже емоційний, але після всього через що він пройшов, я його розумію. У нього, як і у багатьох, хто повернувся з війни, завищене відчуття справедливості. Таких людей може "завести" найменша дрібничка.

Так вийшло і цього разу... хоча проблема була не тільки в цій грі. Це – систематика. Для Кривбаса вона з'явилася нещодавно, а от для українського футболу ця ракова пухлина існує вже не одне десятиріччя. Коли її вирізати, як не зараз? Саме зараз – унікальний момент зробити це вперше і зламати систему. На жаль, не всі це розуміють. Деякі досі літають в хмарах і перебувають на п'ятому небі від щастя", – написав Гагарін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, напередодні Кривбас мінімально поступився Минаю. Вернидуб видав чергову промову на адресу арбітра, за яку отримав другий "гірчичник" і, як наслідок, вилучення (яке стало вже не першим у цьому сезоні).

Кривбас сенсаційно поступився Минаю: Вернидуб потерпає від слабкої атаки, єврокубки віддаляються