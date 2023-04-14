Борец за сохранение элитной прописки против претендента на еврокубки – таковой выглядела вывеска стартового поединка 21 тура УПЛ. Одержав две победы подряд (в частности, сенсационно обыграв Зарю на прошлой неделе), Кривбасс вплотную подтянулся к топ-пятерке чемпионата. На Закарпатье команда Вернидуба приехала с четким желанием развить успех. В свою очередь Минай в предыдущих турах потерпел два поражения. И если неудача против Динамо была ожидаемой, то домашнее поражение Ингульцу, прямому конкуренту в борьбе за выживание, стоило Шарану огромных нервов – не только из-за потери "шести очков".

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Поединок начался неожиданностью для гостей. Форвард Миная Олег Вишневский открыл счет на 4-й минуте. Некоторое время Кривбасс приходил в сознание, впоследствии принялся исправлять положение, но делать это было крайне тяжело. Вернидуб на протяжении всего сезона страдает низкой результативностью своей атаки. А Минай прямо-таки зубами вцепился в победный для себя счет. Второй тайм запомнится еще и грубой игрой: рефери Шурман раздал семь предупреждений. Желтый свет перед собой увидел и наставник Кривбасса.

Сенсационные три балла позволили команде Шарана покинуть зону вылета и подняться на 10-ю строчку (21 очко). Кривбасс же рискует потерять шестую позицию при победе Колоса над Ингульцем.

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