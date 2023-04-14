Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб не сдержал эмоции после проигрыша своей команды от Миная в матче 21 тура УПЛ.

Наставник криворожского клуба после финального свистка вступил в спор с главным арбитром Денисом Шурманом прямо на поле.

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"Вы просто издеваетесь, у вас совести нет. Война идет, б**дь. Ты спрятался, сидишь, су*а, в засаде и издеваешься еще над людьми. Так не делают", – горячо произнес Вернидуб.

Напомним, что Кривбасс проиграл Минаю с минимальным счетом 0:1. За свою эмоциональную речь Вернидуб схватил "горчичник", а поскольку он стал для него вторым в матче, то и красную карточку тоже. Кривбасс занимает седьмую строчку с 28 баллами, а Минай поднялся на 10 место, имея в своем активе 21 очко.

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