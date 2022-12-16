Печальная весть постигла все футбольное сообщество. Ушел из жизни знаменитый Синиша Михайлович, которому было 53 года.

В пятницу, 16 декабря, не стало известного сербского экс-футболиста и тренера Синиши Михайловича, сообщает пресс-служба Фиорентины.

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Накануне 53-летний специалист был госпитализирован – состояние Синиши резко начало ухудшаться 10 дней назад. Напомним, в 2019 году ему поставили диагноз "лейкемия". Специалист прошел лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него произошел рецидив. Все это время он продолжал тренировать.

К слову, Михайлович начал футбольную карьеру в югославском клубе Борово в 1986 году. Выступал за Войводину и Црвену Звезду, а в 1992 году перебрался в Италию, где поиграл за Рому, Сампдорию, Лацио и Интер. Выступал за сборные Югославии и Сербии.

С 2006-го – на тренерской работе. Начинал ассистентом в Интере, после чего самостоятельно работал с Болоньей, Катанией, Фиорентиной, сборной Сербии, Сампдорией, Миланом, Торино и лиссабонским Спортингом. Последним его клубом была Болонья, откуда он был уволен в сентябре из-за неудовлетворительных результатов.

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