58-летний Джанлука Виалли из-за ухудшения состояния здоровья вынужден покинуть свою должность координатора "Скуадры Адзурры", информирует Calciomercato.

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Экс-форвард Сампдории, Ювентуса и Челси снова будет бороться с раком поджелудочной железы. Виалли услышал страшный диагноз еще в 2017-м, однако через год врачи заверили в победе над болезнью. Легенда принял приглашение Роберто Манчини и стал важнейшей частью победы Италии на Евро-2020. В декабре 2021-го стало известно о возвращении онкологических проблем Джанлуки. Итальянец хочет полностью сконцентрироваться на лечении, поэтому приходится жертвовать работой.

Напомним, "Скуадра" провалила плей-офф отбора и пропускает второй чемпионат мира подряд. Ближайший сбор команды Манчини намечен на март под старт отбора Евро-2024, где одним из соперников является Украина.

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