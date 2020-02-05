Верона удержала выездную ничью с Лацио – "орлы" упустили шанс подняться на вторую строчку в Серии А

Лацио в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Италии не смог забить скромной Вероне (0:0).

Лацио в случае домашней победы над Вероной мог подняться на вторую строчку в Серии А, поэтому мотивация была повышенной. Понимая важность поединка, римские фанаты устроили чрезвычайно красивый перформанс.

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Впрочем, в первом тайме проявить свои лучшие качества"орлам" не удалось. Матч развивался в довольно в высоком темпе, но оставался ровным и сухим по характеру. У хозяев было всего несколько не слишком острых моментов, за исключением удара Луиса Альберто рядом с левой штангой перед самым перерывом, а гостей не имелось и того.

Во втором тайме игра стала ещё менее открытой. Верона откровенно сушила матч, а у Лацио мало что получалось в атаке. На 60-й минуте гости даже могли открыть счёт в результате хорошего выстрела Лазовича, однако его парировал Стракоша. Хозяева ответили ударом Луиса Альберто – мяч задел каркас ворот.

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Лучшие же моменты команды отложили на последние минуты: Иммобиле на 84-й ворвался на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол (попал в внешнюю сторону сетки), а Борини на 86-й пробил с правой под дальнюю штангу – Стракоша спас.

На 90-й вырвать победу мог все тот же Иммобиле, который оказался прямо перед голкипером, однако он не смог обработать скидку на линию вратарской. В компенсированное время близким к голу был Луис Альберто, который мощно выстрелил метров с 17-ти с отскока, а потом ещё и крутил с левого края в дальнюю "девятку" – в первом случае Сильвестри парировал, а во втором мяч пролетел рядом со штангой.

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В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Лацио упустил возможность подняться на вторую строчку в турнирной таблице, оставшись на третьей с 50 очками в активе. Верона держится на девятой строчке с 31 зачётным баллом.

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