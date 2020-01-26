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Рома – Лацио: фанаты "орлов" подготовили невероятный перфоманс, воссоздав легендарную фреску Микеланджело

20:21 51 Читати українською
Рома – Лацио: фанаты "орлов" подготовили невероятный перфоманс, воссоздав легендарную фреску Микеланджело
Фанаты Лацио / фото из открытых источников

Болельщики Лацио мощно подготовились к римскому дерби в рамках 21-го тура Серии А против Ромы.

26’ Эдин Джеко
 
Франческо Ачерби 34’
26’ Эдин Джеко
34’ Франческо Ачерби

Фанаты обеих команд специально к столичному дерби подготовили перфомансы. Сторонники "волков" изобразили эмблему любимого клуба и окрасили сектора в красно-желтые цвета.

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Зато фанаты Лацио над своим проектом хорошо поработали. "Орлы" на фанатской трибуне воссоздали легендарную фреску Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама". Фреска является четвертой из девяти центральных композиций потолка Сикстинской капеллы, посвященных девяти сюжетам книги Бытия. Микеланджело создал ее около 1511 года.

Добавим, что перед отчетным матчем Лацио занимал третье место в турнирной таблице Серии А, однако по потерянным очкам имеет все шансы подняться на вторую строчку, Рома – четвертая.

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