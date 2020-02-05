Верона втримала виїзну нічию з Лаціо – "орли" втратили шанс піднятися на другу сходинку в Серії А

Лаціо у перенесеному матчі 17-го туру чемпіонату Італії не зміг забити скромній Вероні (0:0).

Лаціо в разі домашньої перемоги над Вероною міг піднятися на другу сходинку в Серії А, тож мотивація була підвищеною. Розуміючи важливість поєдинку, римські фанати влаштували надзвичайно красивий перформанс.

Рома – Лаціо: фанати "орлів" підготували неймовірний перфоманс, відтворивши легендарну фреску Мікеланджело

Втім, у першому таймі проявити свої найкращі якості "орлам" не вдалося. Матч розвивався у доволі у високому темпі, але залишався рівним і сухим за характером. У господарів було всього кілька не дуже гострих моментів, за виключенням удару Луїса Альберто поруч з лівою стійкою перед самою перервою. Гості не мали й цього.

У другому таймі гра стала ще менш відкритою. Верона відверто сушила матч, а у Лаціо мало що виходило в атаці. На 60-й хвилині гості навіть могли відкрити рахунок внаслідок хорошого пострілу Лазовіча, однак його парирував Стракоша. Господарі відповіли ударом Луїса Альберто – м'яч зачепив каркас воріт.

Лаціо узгодив контракт з Жиру, – Ді Марціо

Найкращі ж моменти команди відклали на останні хвилини: Іммобіле на 84-й увірвався на лівий край штрафного та вистрілив у ближній кут (влучив у зовнішній бік сітки), а Боріні на 86-й пробив з правого під дальню стійку – Стракоша врятував.

На 90-й вирвати перемогу міг все той же Іммобіле, який опинився прямо перед голкіпером, однак він не зміг обробити скидку на лінію воротарського. У компенсований же час близьким до голу був Луїс Альберто, який потужно вистрілив метрів з 17-ти з відскоку, а потім ще й крутив з лівого краю в дальню "дев'ятку" – в першому випадку Сільвестрі парирував, а в другому м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Іммобіле планує побити рекорд Ігуаїна – форвард Лаціо лідирує у змаганні за "Золотий бутс"

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Лаціо втратив можливість піднятися на другу сходинку в турнірній таблиці, залишившись на третій з 50 очками в активі. Верона тримається на дев'ятій сходинці з 31 заліковим балом.

Зінченко допоміг Ліверпулю, Холанд підкорив Німеччину, Фонсека постраждав від Бога: топ-моменти євровікенду