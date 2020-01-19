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Иммобиле планирует побить рекорд Игуаина – форвард Лацио лидирует в борьбе за "Золотую бутсу"

11:13 183 Читати українською
Иммобиле планирует побить рекорд Игуаина – форвард Лацио лидирует в борьбе за "Золотую бутсу"
Чиро Иммобиле / TMW

Нападающий римского Лацио Иммобиле заявил, что намерен побить рекорд результативности Серии А в одном сезоне, который принадлежит Гонсало Игуаину.

Вчерашний хет-трик в матче с Сампдорией (5:1) укрепил лидерство Иммобиле в гонке за "Золотую бутсу". Итальянец имеет в своем активе 23 гола после 19 сыгранных матчей – пока он является лучшим бомбардиром топ-5 европейских чемпионатов, опережая Тимо Вернера из Лейпцига и Роберта Левандовски из Баварии.

Хет-трик Иммобиле в видеообзоре матча Лацио – Сампдория – 5:1

"Только Игуаин смог забить 36 голов за сезон. Это будет трудно, но с такими одноклубниками, болельщиками и таким отношением к делу я надеюсь, что смогу улучшить этот показатель", – цитирует Иммобиле Sky Italia.

К слову, Лацио сейчас занимает 3 место в турнирной таблице Серии А. Римляне отстают от Ювентуса и Интера на 3 и 1 очко соответственно.

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Теги
Италия Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле Лацио Лацио
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